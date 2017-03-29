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    Британия открыла крупнейшее месторождение Европы

    Акции Hurricane подорожали на 6%

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Компания Hurricane открыла нефтяное месторождение, запасы которого оцениваются в 1 млрд баррелей, в 97 км к западу от Шетландских островов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, компания планирует начать добычу в 2019 году.

    Главный исполнительный директор Hurricane Роберт Трис заявил, что это очень хорошая новость для компании, так как новое месторождение является крупнейшим месторождением в водах Великобритании.

    После этой новости акции компании подорожали на 6%.

    По некоторым оценкам, новое месторождение является также крупнейшим в Европе.  

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