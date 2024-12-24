Brent торгуется у отметки $73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром 24 декабря, восстанавливаясь после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром 24 декабря, восстанавливаясь после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 подорожали на $0,35 (0,48%) - до $72,98 за баррель. Днем ранее эти контракты снизились в цене на $0,31 (0,4%), до $72,63 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,3 (0,43%) - до $69,54 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,22 (0,3%), до $69,24 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Объем торгов на этой неделе может быть пониженным, а волатильность - повышенной из-за празднования католического Рождества, по случаю которого многие биржи мира в среду будут закрыты.