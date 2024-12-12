Brent торгуется на уровне $73,6 за баррель

Цены на нефть стабильны после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Цены на нефть стабильны после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 составляет $73,62 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. 11 декабря эти контракты подорожали на $1,33 (1,8%), до $73,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,04 (0,06%), до $70,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,7 (2,5%), до $70,29 за баррель.

Нефтяной рынок накануне вырос на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Этой стратегии Штаты "ранее избегали, опасаясь скачка мировых цен на нефть", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Однако теперь "более смелые меры кажутся жизнеспособными, поскольку стоимость нефти сдерживается глобальным избытком предложения", говорит эксперт, мнение которого приводит Market Watch.