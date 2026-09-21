Brent торгуется выше $100 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться на ожиданиях возможного возобновления дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном на этой неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", к 9:20 по Баку ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,87 (1,8%), до $102 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,95 (0,91%), до $103,87 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,81 (1,8%), до $98,49 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,61 (1,58%), до $100,3 за баррель.

Отметим, президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, где обозначит позицию Тегерана. Американский президент Дональд Трамп заявил, что "открыт" к встрече с Пезешкианом.