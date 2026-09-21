Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Brent торгуется выше $100 за баррель

    Энергетика
    • 21 сентября, 2026
    • 10:01
    Brent торгуется выше $100 за баррель

    Цены на нефть продолжают снижаться на ожиданиях возможного возобновления дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном на этой неделе.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", к 9:20 по Баку ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,87 (1,8%), до $102 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,95 (0,91%), до $103,87 за баррель.

    Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,81 (1,8%), до $98,49 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,61 (1,58%), до $100,3 за баррель.

    Отметим, президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, где обозначит позицию Тегерана. Американский президент Дональд Трамп заявил, что "открыт" к встрече с Пезешкианом.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI West Texas Intermediate (WTI)

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