Brent слабо дорожает, торгуется у отметки в $73,73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром 19 сентября, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и данные о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром 19 сентября, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и данные о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:05 по Баку составляет $73,73 за баррель, что на 8 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 5 центов, до $70,86 за баррель.

ФРС в среду снизила ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд.

Решение Федрезерва активно начать смягчение денежно-кредитной политики может поддержать американскую экономику, но с другой стороны, может указывать на экономические проблемы в крупнейшем потребителе топлива в мире.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей.

По словам Боба Ягера из Mizuho Securities, на данные о запасах наверняка оказал влияние ураган "Франсин", обрушившийся на побережье Мексиканского залива на прошлой неделе.

"Проблема с "ураганными" отчетами заключается в том, что цифры резко меняют направление уже в следующем отчете, когда нефтяная инфраструктура возобновляет работу", - отметил эксперт.