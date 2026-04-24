Brent подорожала на фоне сообщений о возможных переговорах Ирана и США

Вечером в пятницу Brent дорожает, а WTI - дешевеет. Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность, реагируя на сигналы относительно развития ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

К 18:16 по Москве (19:16 по Баку) июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (0,89%) по $106,01 за баррель, с повышением на $0,94 (0,89%) от закрытия предыдущей сессии.

Июньские контракты на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,38 (0,4%), до $95,47 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость Brent поднималась до $107,48 за баррель, WTI - до $97,85 за баррель на опасениях дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта после сообщений о срабатывании системы противовоздушной обороны в ряде районов Тегерана в четверг.

В пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отправляется в Исламабад для возобновления переговоров с США.

Позднее Аракчи заявил, что собирается в поездку в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов.