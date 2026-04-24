    • 24 апреля, 2026
    Brent подорожала на фоне сообщений о возможных переговорах Ирана и США

    Вечером в пятницу Brent дорожает, а WTI - дешевеет. Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность, реагируя на сигналы относительно развития ситуации на Ближнем Востоке.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    К 18:16 по Москве (19:16 по Баку) июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (0,89%) по $106,01 за баррель, с повышением на $0,94 (0,89%) от закрытия предыдущей сессии.

    Июньские контракты на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,38 (0,4%), до $95,47 за баррель.

    Ранее в ходе торгов стоимость Brent поднималась до $107,48 за баррель, WTI - до $97,85 за баррель на опасениях дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта после сообщений о срабатывании системы противовоздушной обороны в ряде районов Тегерана в четверг.

    В пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отправляется в Исламабад для возобновления переговоров с США.

    Позднее Аракчи заявил, что собирается в поездку в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов.

    Последние новости

    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:07

    Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золото Кубка мира

    Индивидуальные
    Лента новостей