Brent подорожала до $67,39 за баррель Цены на нефть повышаются в четверг благодаря сигналам о высоком спросе в США.
Энергетика
21 августа 2025 г. 15:49
Цены на нефть сегодня повышаются благодаря сигналам о высоком спросе в США.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Октябрьские фьючерсы на Brent по состоянию на 15:15 по Баку подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,82%) до $67,39 за баррель.

Минэнерго США сообщило о максимальном с середины июня сокращении запасов нефти за неделю, а также о снижении резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Опубликованные данные ослабляют опасения инвесторов, что мировой рынок столкнется с избытком предложения нефти к концу текущего года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина сократились на 2,72 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,34 млн баррелей.

