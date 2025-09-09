Brent подорожала до $66,5 за баррель

Цены на нефть продолжают расти 9 сентября утром на опасениях сокращения мировых поставок в случае введения новых санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:16 по Баку растет на $0,48 (0,73%) до $66,5 за баррель. Днем ранее контракт подорожал на $0,52 (0,79%) до $66,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,44 (0,71%) до $62,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,39 (0,63%) до $62,26 за баррель.