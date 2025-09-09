ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис

    Brent подорожала до $66,5 за баррель

    Энергетика
    • 09 сентября, 2025
    • 09:43
    Brent подорожала до $66,5 за баррель

    Цены на нефть продолжают расти 9 сентября утром на опасениях сокращения мировых поставок в случае введения новых санкций против России.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:16 по Баку растет на $0,48 (0,73%) до $66,5 за баррель. Днем ранее контракт подорожал на $0,52 (0,79%) до $66,02 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,44 (0,71%) до $62,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,39 (0,63%) до $62,26 за баррель.

    нефть нефть марки Brent WTI котировки нефти

    Последние новости

    09:50

    Армения анонсировала скорые переговоры с США по "Маршруту Трампа"

    В регионе
    09:49

    Генсек: Председательство Азербайджана в СВМДА направлено на укреплении мер доверия во всех сферах

    Внешняя политика
    09:48

    В Насиминском районе Баку временно отключат газ

    Энергетика
    09:43

    Brent подорожала до $66,5 за баррель

    Энергетика
    09:42

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $68

    Энергетика
    09:38

    Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с ЕС

    Другие страны
    09:36

    В Сумгайыте приостановят подачу газа 1200 абонентам

    Энергетика
    09:34

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2025)

    Финансы
    09:29
    Фото

    В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

    Внешняя политика
    Лента новостей