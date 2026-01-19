Brent подорожала до $64,19 за баррель

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 19 января, 2026
    Цены на нефть стабильны на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана и общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Гренландии, претензии на которую заявляет президент США Дональд Трамп.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

    Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:15 по бакинскому времени составляет $64,19 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,37 (0,58%) до $64,13 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,05 (0,08%), до $59,49 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,25 (0,42%) до $59,44 за баррель.

    Рынок по-прежнему зажат между двумя противоположными факторами: с одной стороны - это рост геополитических рисков, с другой - увеличение добычи и запасов нефти, отмечает аналитик Wespac Banking Роберт Ренни. По его словам, резкое обострение ситуации вокруг Ирана могло бы привести к подъему цен выше $70 за баррель, однако в краткосрочной перспективе фокус внимания игроков сместился на Гренландию, что является "медвежьим" фактором.

