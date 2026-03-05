Ильхам Алиев: Совершившие этот теракт должны быть привлечены к уголовной ответственности

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Президент Ильхам Алиев заявил, что совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

    Глава государства отметил, что сегодня со стороны Ирана был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства:

    "Иранское государство подвергло территорию Нахчыванской Автономной Республики обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целями обстрела стали гражданские объекты. Иран трусливо обстрелял Нахчыванский международный аэропорт, здание терминала, школу и другие направления. Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто это совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности".

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Prezident: Bu terror aktını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir
    President Ilham Aliyev: Iranian officials must provide an explanation to the Azerbaijani side, and an apology must be offered
