    Prezident: Bu terror aktını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir

    Daxili siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 16:16
    Prezident: Bu terror aktını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Terror aktını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməli olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib.

    Prezident qeyd edib ki, bu gün İran tərəfindən Azərbaycan ərazisinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı terror aktı törədilib:

    "Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisini İran dövləti pilotsuz uçuş aparatları ilə atəş altına salınıb. Atəşin hədəfləri mülki obyektlər idi. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı, onun terminal binası, məktəb və digər istiqamətlər İran tərəfindən namərd atəşə məruz qalmışdır. Azərbaycan dövləti bu çirkin terror aktını qətiyyətlə pisləyir, bunu törədənlər dərhal məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Azərbaycan tərəfinə İran rəsmiləri tərəfindən izahat verilməlidir, üzr istənilməlidir və bu terror aktını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir.

    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu İran
    President Ilham Aliyev: Iranian officials must provide an explanation to the Azerbaijani side, and an apology must be offered

