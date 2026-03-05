10 европейских стран договорились о плане эвакуации населения

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    05 марта, 2026
    Десять североевропейских стран - Швеция вместе с Данией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей и Германией договорились разработать планы возможной трансграничной эвакуации граждан в случае войны или другого кризиса.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Швеции.

    Сообщается, что эти страны договорились о защите гражданского населения в районе Балтийского моря и скандинавских странах.

    "Соглашение дает возможность временно перемещать людей через границы в случае кризиса или, в худшем случае, войны", – сказано в сообщении.

    Кризисные планы, разработанные странами, будут содержать подробную информацию о том, как эвакуированные будут размещены и зарегистрированы, о транспортных коридорах для массового перемещения людей, а также о том, как будет оказываться помощь уязвимым лицам.

