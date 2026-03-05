10 европейских стран договорились о плане эвакуации населения

Десять североевропейских стран - Швеция вместе с Данией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей и Германией договорились разработать планы возможной трансграничной эвакуации граждан в случае войны или другого кризиса.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Швеции.

Сообщается, что эти страны договорились о защите гражданского населения в районе Балтийского моря и скандинавских странах.

"Соглашение дает возможность временно перемещать людей через границы в случае кризиса или, в худшем случае, войны", – сказано в сообщении.

Кризисные планы, разработанные странами, будут содержать подробную информацию о том, как эвакуированные будут размещены и зарегистрированы, о транспортных коридорах для массового перемещения людей, а также о том, как будет оказываться помощь уязвимым лицам.