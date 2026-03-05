Ильхам Алиев: Причастные в Иране к теракту против Азербайджана пожалеют об этом

Лица в Иране, причастные к совершению атаки на Азербайджан, пожалеют о содеянном.

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

"Эти бесчестные люди, совершившие данный террористический акт, пожелают об этом. Наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности", - подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что как только произошли недавние события, иранской стороне было направлено сообщение и выражены соболезнования.

"Министр иностранных дел по моему указанию поговорил со своим коллегой. Я посетил их посольство для того, чтобы выразить им соболезнования и высказать свою позицию. Хотя кроме меня ни один глава государства не ходил ни в одно посольство Ирана. То есть недооценивать это, приуменьшать значение произошедшего, вести себя как низкие, неблагодарные люди никому не делает чести", - подчеркнул президент.

"Эти люди без чести, совершившие этот террористический акт против нас, пожалеют об этом. Пусть они не испытывают нашу силу", - добавил глава государства.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.