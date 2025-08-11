О нас

Brent подешевела до $66,2 за баррель

Brent подешевела до $66,2 за баррель Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели.
Энергетика
11 августа 2025 г. 10:00
Brent подешевела до $66,2 за баррель

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и России на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

К 9:25 по бакинскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,59%), до $66,2 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,16 (0,24%), до $66,59 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,5 (0,78%), до $63,38 за баррель. За предыдущую сессию стоимость этих контрактов не изменилась, оставшись на уровне $63,88 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Brent drops to $66.2 per barrel

Другие новости из категории

Узбекистан намерен построить большую АЭС совместно с российской компанией Росатом
Узбекистан намерен построить большую АЭС совместно с российской компанией "Росатом"
9 августа 2025 г. 13:53
Азербайджанская нефть незначительно подорожала 
Азербайджанская нефть незначительно подорожала 
9 августа 2025 г. 09:13
Байрактар: Поставки газа из Азербайджана в Сирию вырастут до 6 млн куб. м. в сутки на II этапе
Байрактар: Поставки газа из Азербайджана в Сирию вырастут до 6 млн куб. м. в сутки на II этапе
8 августа 2025 г. 15:37
Обнародован объем зеленой энергии, которая будет передана в электросеть Азербайджана к концу 2027 года
Обнародован объем зеленой энергии, которая будет передана в электросеть Азербайджана к концу 2027 года
8 августа 2025 г. 11:38
Спрос на электроэнергию в Азербайджане достиг рекордного уровня
Спрос на электроэнергию в Азербайджане достиг рекордного уровня
8 августа 2025 г. 11:23
Азербайджанская нефть подешевела почти на 3%
Азербайджанская нефть подешевела почти на 3%
8 августа 2025 г. 09:46
BP и партнеры потратили $1,1 млн на социнвестиции и спонсорские проекты в Азербайджане
BP и партнеры потратили $1,1 млн на социнвестиции и спонсорские проекты в Азербайджане
7 августа 2025 г. 18:06
Затраты на нефтепровод БТД в первом полугодии увеличились на 2%
Затраты на нефтепровод БТД в первом полугодии увеличились на 2%
7 августа 2025 г. 15:58
Назван объем экспорта нефти и газа с месторождения Шахдениз через Сангачальский терминал
Назван объем экспорта нефти и газа с месторождения "Шахдениз" через Сангачальский терминал
7 августа 2025 г. 15:40
В этом году капитальные расходы Южно-Кавказского газопровода увеличились на 50%
В этом году капитальные расходы Южно-Кавказского газопровода увеличились на 50%
7 августа 2025 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi