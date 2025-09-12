Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Brent подешевела до $65,88 за баррель

    Энергетика
    • 12 сентября, 2025
    • 10:18
    Brent подешевела до $65,88 за баррель

    Котировки нефти снижаются на растущих опасениях того, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

    Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

    К 9:20 по бакинскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,74%) до $65,88 за баррель. В четверг Brent подешевела на $1,12 (1,7%), до $66,37 за баррель.

    Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,53 (0,85%), до $61,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,3 (2%), до $62,37 за баррель.

    "Трейдеры сейчас пытаются найти баланс между ожиданиями слабого спроса и избытка предложения с одной стороны и усилением геополитической напряженности с другой", - отмечает аналитик Sky Links Capital Group Дэниел Такиеддин, слова которого приводит The Wall Street Journal.

    С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8% в связи с опасениями обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожиданиями усиления давления на покупателей российской нефти со стороны США и Европы.

    Brent цены на нефть WTI котировки нефти
    Brent falls to $65.88 per barrel

