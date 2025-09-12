Brent подешевела до $65,88 за баррель

Котировки нефти снижаются на растущих опасениях того, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

К 9:20 по бакинскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,74%) до $65,88 за баррель. В четверг Brent подешевела на $1,12 (1,7%), до $66,37 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,53 (0,85%), до $61,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,3 (2%), до $62,37 за баррель.

"Трейдеры сейчас пытаются найти баланс между ожиданиями слабого спроса и избытка предложения с одной стороны и усилением геополитической напряженности с другой", - отмечает аналитик Sky Links Capital Group Дэниел Такиеддин, слова которого приводит The Wall Street Journal.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8% в связи с опасениями обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожиданиями усиления давления на покупателей российской нефти со стороны США и Европы.