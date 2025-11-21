Brent подешевела до $62,34 за баррель

Цены на нефть на торгах 22 ноября теряют более 1,6% на сообщениях о том, что США продвигают свой план по урегулированию конфликта России с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

По состоянию на 15:30 по бакинскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1,64%) до $62,34 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,15 (1,95%), до $57,85 за баррель.