Brent подешевела до $62,34 за баррель
Энергетика
- 21 ноября, 2025
- 16:15
Цены на нефть на торгах 22 ноября теряют более 1,6% на сообщениях о том, что США продвигают свой план по урегулированию конфликта России с Украиной.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
По состоянию на 15:30 по бакинскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1,64%) до $62,34 за баррель.
Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,15 (1,95%), до $57,85 за баррель.
