Brent и WTI в августе подешевели на 6%

Цены на нефть снижаются в понедельник.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 по бакинскому времени составила $67,19 за баррель, что на $0,29 (0,43%) ниже, чем на закрытии предыдущих торгов. В пятницу эти контракты опустились в цене на $0,5 (0,74%), до $67,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,27 (0,42%), до $63,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,59 (0,91%), до $64,01 за баррель.

Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.