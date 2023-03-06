Бренда Шаффер: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности ЕС растет

Экспорт газа из Азербайджана в Европу возрастает все больше и больше.

Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европейского союза все больше растет.

Как передает Report, об этом профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер заявила на вебинере "Растущая роль Южного Кавказа в европейской энергетической безопасности", организованном Институтом Центральной Азии и Кавказа и Программой изучения Шелкового пути.

Эксперт отметила, что в связи с войной между Россией и Украиной ЕС уделяет особое внимание вопросам энергобезопасности. Шаффер подчеркнула важную роль Азербайджана в таких проектах как Южный газовый коридор, интерконнектор Греция-Болгария. "Для запуска интерконнектора Греция-Болгария была проделана огромная инфраструктурная работа. Теперь Азербайджан через этот трубопровод может экспортировать газ не только в Болгарию, но и в другие страны",- сказала она.

Шаффер добавила, что Азербайджан в будущем может стать энергетическим хабом для транзита и транспортировки энергоресурсов из таких третьих стран, как Израиль.