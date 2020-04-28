Бразильская Petrobras частично отказалась от снижения добычи нефти

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro (Petrobras), которая собиралась в апреле добывать 2,07 миллиона баррелей нефти в день, увеличила этот показатель в среднем до 2,26 миллиона баррелей, так как спрос оказался выше ожиданий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчетности компании по добыче за первый квартал.

"При более высоком, чем ожидалось, спросе на наши продукты мы выбрали постепенный возврат к среднему уровню добычи нефти в апреле на уровне 2,26 миллиона баррелей в сутки наряду с увеличением коэффициента использования нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)", - говорится в сообщении.

Компания напоминает, что изначально хотела снизить добычу нефти в апреле до 2,07 миллиона баррелей в сутки и коэффициент использования НПЗ с 79% до 60% на фоне резкого снижения мирового спроса на нефть.



"Такие меры способствовали генерированию денежных средств и сокращению запасов сырья, что позволило поддерживать разумную свободу в мощностях для хранения. Это в свою очередь позволило избежать принятия дорогостоящих мер, таких как фрахтование судов для хранения жидкостей", - говорится в сообщении.

Объем добычи нефти и газоконденсатной жидкости Petrobras в первом квартале, по данным компании, составил 2,32 миллиона баррелей в день, что на 17,7% выше показателя годичной давности.Нефтегазовая компания Petrobras была основана в 1953 году.