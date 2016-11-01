Бразилия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой председателем Палаты депутатов национального конгресса Бразилии Родриго Маей, находящимся с визитом в Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев подчеркнул, что многочисленные встречи Р.Маи в ходе этого визита способствуют развитию связей между странами в различных сферах, и в то же время выразил благодарность правительству Бразилии за политическую поддержку Азербайджана на различных уровнях.

Министр также довел до внимания большие возможности сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. По его словам, до сегодняшнего дня с иностранными компаниями подписано 26 нефтяных контрактов.

Кроме того, гости были проинформированы о крупных проектах по экспорту энергоресурсов Азербайджана, в частности, ситуации с реализацией транснационального проекта Южный газовый коридор, завершение которого планируется в 2020 году.

В свою очередь Р.Мая заявил, что его страна обладает большим нефтегазовым потенциалом, и в последние годы правительство придерживается политики совместной разработки нефтегазовых месторождений с иностранными компаниями. С этой позиции, существует необходимость рассмотреть возможности сотрудничества основного оператора крупных углеводородных месторождений Бразилии – компании Petrobras с Государственной нефятной компанией Азербайджана (SOCAR).

Н.Алиев отметил, что Азербайджан открыт для иностранных инвесторов, в том числе, готов к сотрудничеству в энергетическом секторе с Бразилией.