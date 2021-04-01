Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона

Одним из этих новых направлений сотрудничества мог бы стать экспорт туркменского газа в Азербайджан и далее

"Соглашение от 21 января о совместной разведке и разработке месторождения "Достлуг" поистине историческое. Оно создает ряд новых возможностей для сотрудничества не только между Азербайджаном и Туркменистаном, но и для всех стран Каспийского региона".

Об этом в интервью Report сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, соглашение устраняет главное препятствие на пути к более широкому и глубокому сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном.

"Когда я в качестве американского дипломата сосредоточился на этом регионе, именно споры по поводу этого нефтяного месторождения, тогда известного как "Кяпяз" или "Сердар", постоянно нависали над отношениями двух стран. Таким образом, разногласия на протяжении трех десятилетий порождали чувство недоверия между двумя странами. Итак, теперь, когда этот спор разрешен, открыта дорога для сотрудничества по многим вопросам, по которым раньше это было невозможно. Первым из этих вопросов, очевидно, является совместная работа двух стран над разработкой самого месторождения "Достлуг". Это потребует от них заключения ряда дополнительных соглашений, чтобы гарантировать коммерческую жизнеспособность проекта. Их успешный опыт совместной работы над этим первым проектом может привести к инвестициям и созданию новых деловых предприятий в секторах экономики, помимо нефти и природного газа", - сказал дипломат.

М. Брайза подчеркнул, что одним из этих новых направлений сотрудничества мог бы стать экспорт туркменского газа через Каспийское море в Азербайджан и далее [в Европу].

"Промышленность Азербайджана, особенно нефтехимическая, может выиграть от новых поставок газа из Туркменистана. Кроме того, туркменский газ может быть транспортирован еще дальше на запад, чтобы помочь Азербайджану и Армении, а также, возможно, вместе с Турцией, разработать новые промышленные проекты, которые могут обеспечить рабочие места и стимулировать экономический рост, тем самым помогая залечить раны Второй войны в Нагорном Карабахе", - сказал он.

Дипломат уверен, что еще один вопрос, по которому сейчас Азербайджан и Туркменистан могут сотрудничать - это защита морской среды Каспийского моря.