BP завершила проект расширения газовых мощностей платформы Центральный Азери
- 30 сентября, 2026
- 16:56
Будьте в курсе главных новостей!
Британская компания BP успешно завершила проект по расширению газовых мощностей платформы Центральный Азери (CAGE) на блоке "Азери-Чыраг-Гюнешли".
Как сообщает Report со ссылкой на сообщение BP-Azerbaijan, в результате проекта мощность обратной закачки газа в пласты на платформе увеличена на 20%, что поможет максимизировать нефтеотдачу из существующих скважин.
Морские операции в рамках проекта велись с января 2026 года, и проект был безопасно завершен в сентябре с опережением графика.
В рамках проекта проведена капитальная модернизация четырех имеющихся на платформе компрессоров закачки газа путем замены внутренних ротационных блоков и вспомогательных деталей. Все эти работы были выполнены безопасно и с опережением графика при обеспечении бесперебойности операций на платформе, то есть без необходимости остановки добычи и дополнительного сжигания газа на факеле.
В рамках проекта также модернизирована коллекторная трубопроводная система на входе компрессора для увеличения мощности обратной закачки газа в пласты и повышения гибкости эксплуатации. Работы выполнены во время планового профилактического обслуживания платформы "Центральный Азери" в августе. После этого завершены остальные работы по проекту.
Проект CAGE вносит вклад в усилия по максимизации нефтеотдачи с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и обеспечению долгосрочной устойчивости добычи, поддерживая усиление управления пластами.