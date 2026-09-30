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    BP завершила проект расширения газовых мощностей платформы Центральный Азери

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 16:56
    BP завершила проект расширения газовых мощностей платформы Центральный Азери

    Британская компания BP успешно завершила проект по расширению газовых мощностей платформы Центральный Азери (CAGE) на блоке "Азери-Чыраг-Гюнешли".

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение BP-Azerbaijan, в результате проекта мощность обратной закачки газа в пласты на платформе увеличена на 20%, что поможет максимизировать нефтеотдачу из существующих скважин.

    Морские операции в рамках проекта велись с января 2026 года, и проект был безопасно завершен в сентябре с опережением графика.

    В рамках проекта проведена капитальная модернизация четырех имеющихся на платформе компрессоров закачки газа путем замены внутренних ротационных блоков и вспомогательных деталей. Все эти работы были выполнены безопасно и с опережением графика при обеспечении бесперебойности операций на платформе, то есть без необходимости остановки добычи и дополнительного сжигания газа на факеле.

    В рамках проекта также модернизирована коллекторная трубопроводная система на входе компрессора для увеличения мощности обратной закачки газа в пласты и повышения гибкости эксплуатации. Работы выполнены во время планового профилактического обслуживания платформы "Центральный Азери" в августе. После этого завершены остальные работы по проекту.

    Проект CAGE вносит вклад в усилия по максимизации нефтеотдачи с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и обеспечению долгосрочной устойчивости добычи, поддерживая усиление управления пластами.

    BP-Azerbaijan British Petroleum (BP) Платформа Центральный Азери Модернизация Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
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    BP "Mərkəzi Azəri" platformasında qazın yenidən laylara vurulma gücünü artırıb
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