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BP запускает новый проект по сокращению выбросов на "Шахдениз"

BP запускает новый проект по сокращению выбросов на "Шахдениз" Партнеры проекта "Шахдениз” начинают этап определения нового проекта, который позволит платформе “Шахдениз Альфа” (SDA) получать энергоснабжение с платформы "Шахдениз Браво" (SDB) по подводному кабелю.
Энергетика
14 июля 2022 г. 17:11
BP запускает новый проект по сокращению выбросов на Шахдениз

Партнеры проекта "Шахдениз” начинают этап определения нового проекта, который позволит платформе “Шахдениз Альфа” (SDA) получать энергоснабжение с платформы "Шахдениз Браво" (SDB) по подводному кабелю.

Об этом Report сообщила компания BP-Azerbaijan, являющаяся оператором месторождения Шахдениз.

Сообщается, что этот проект значительно сократит эксплуатационные выбросы SHDA и повысит эффективность ее эксплуатации, обеспечивая платформу устойчивой, долгосрочной и надежной энергией.

Проект предназначен для значительного снижения эксплуатационных выбросов платформы SDA и повышения эффективности работы платформы, обеспечивая надежное, долгосрочное и доступное электроснабжение.

Электроэнергия SDA в настоящее время вырабатывается пятью основными электрогенераторами, которые могут работать как от газовых, так и от дизельных двигателей. Существующие генераторы будут выведены из эксплуатации после запуска нового проекта в 2024 году.

Вице-президент BP по проектам для Азербайджана, Грузии, региона Турции, а также России, Египта и Омана Кахал Келли сказал: “Проект будет способствовать усилиям по декарбонизации "Шахдениз" за счет сокращения общего объема выбросов углекислого газа с платформы SDA. В то же время проект соответствует нашей глобальной цели по значительному сокращению выбросов для достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году или раньше”.

В рамках нового проекта партнеры “Шахдениз“ недавно заключили контракт с совместным предприятием SOCAR-KBR на предварительное техническое проектирование (FEED), инженерные работы по периодическому техническому обслуживанию и услуги по поддержке закупок. Объем работ по контракту на сумму 5,7 млн ​​долларов США включает услуги FEED по выводу из эксплуатации существующих главных генераторов на платформе SDA и создание системы электроснабжения с платформы SDB по подводному кабелю.

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Версия на английском языке bp starts new project aimed at reducing emissions at Shah Deniz
Версия на азербайджанском языке BP “Şahdəniz”də emissiyaların azaldılmasına yönəlmiş yeni layihəyə başlayır

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