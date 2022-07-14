BP запускает новый проект по сокращению выбросов на "Шахдениз"

Партнеры проекта "Шахдениз” начинают этап определения нового проекта, который позволит платформе “Шахдениз Альфа” (SDA) получать энергоснабжение с платформы "Шахдениз Браво" (SDB) по подводному кабелю.

Партнеры проекта "Шахдениз” начинают этап определения нового проекта, который позволит платформе “Шахдениз Альфа” (SDA) получать энергоснабжение с платформы "Шахдениз Браво" (SDB) по подводному кабелю.

Об этом Report сообщила компания BP-Azerbaijan, являющаяся оператором месторождения Шахдениз.

Сообщается, что этот проект значительно сократит эксплуатационные выбросы SHDA и повысит эффективность ее эксплуатации, обеспечивая платформу устойчивой, долгосрочной и надежной энергией.

Проект предназначен для значительного снижения эксплуатационных выбросов платформы SDA и повышения эффективности работы платформы, обеспечивая надежное, долгосрочное и доступное электроснабжение.

Электроэнергия SDA в настоящее время вырабатывается пятью основными электрогенераторами, которые могут работать как от газовых, так и от дизельных двигателей. Существующие генераторы будут выведены из эксплуатации после запуска нового проекта в 2024 году.

Вице-президент BP по проектам для Азербайджана, Грузии, региона Турции, а также России, Египта и Омана Кахал Келли сказал: “Проект будет способствовать усилиям по декарбонизации "Шахдениз" за счет сокращения общего объема выбросов углекислого газа с платформы SDA. В то же время проект соответствует нашей глобальной цели по значительному сокращению выбросов для достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году или раньше”.

В рамках нового проекта партнеры “Шахдениз“ недавно заключили контракт с совместным предприятием SOCAR-KBR на предварительное техническое проектирование (FEED), инженерные работы по периодическому техническому обслуживанию и услуги по поддержке закупок. Объем работ по контракту на сумму 5,7 млн ​​долларов США включает услуги FEED по выводу из эксплуатации существующих главных генераторов на платформе SDA и создание системы электроснабжения с платформы SDB по подводному кабелю.