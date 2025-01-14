BP заключила трехлетний договор с KBR об оказании EPCM-услуг в проектах по всему миру

Американская инженерно-строительная и сервисная компания.KBR заключила с британской BP International Limited (BP) трехлетнее соглашение на услуги по проектированию, закупкам и управлению строительством (Engineering, рrocurement, сonstruction мanagement

Американская инженерно-строительная и сервисная компания KBR заключила с британской BP International Limited (BP) трехлетнее соглашение на услуги по проектированию, закупкам и управлению строительством (Engineering, рrocurement, сonstruction мanagement - EPCM).

Об этом сообщает Report со ссылкой на KBR.

"Согласно условиям контракта, KBR будет предоставлять BP услуги EPCM для наземных, морских, новых и существующих проектов традиционной энергетики и проектов нового энергетического сектора по всему миру в течение трех лет с возможностью продления еще на два года. Кроме того, KBR предоставит BP лидирующие на рынке лицензированные технологические решения", - говорится в информации.

"Это глобальное соглашение с BP будет включать сотрудничество нескольких проектных групп из офисов в Хьюстоне, Баку, Индии, Абу-Даби, Омане, Сингапуре, Перте и Лондоне, используя способность KBR реализовывать сложные проекты в любой точке мира", - заявил президент KBR Sustainable Technology Solutions Джей Ибрагим.

В настоящее время KBR и BP имеют глобальное соглашение об оказании инжиниринговых услугах, в рамках которого KBR играет ключевую роль в проектах, охватывающих США, Северное море, Ирак, Африку и Азербайджан.

"Это дополнительное глобальное соглашение расширяет возможности услуг EPCM и демонстрирует наше успешное партнерство и поддержку расширяющегося портфеля BP", - говорится в информации.

KBR ведет операции в более чем 30 странах мира.