Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    BP впервые применит систему BORIS на Каспии

    Энергетика
    • 27 октября, 2025
    • 12:50
    BP впервые применит систему BORIS на Каспии

    Компания BP Azerbaijan готовится начать подводные операции в ряде скважин на участке "Глубоководный Гюнешли" (часть блока "Азери–Чираг–Гюнешли", АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Как сообщили Report в BP, цель проекта - повышение добычи, максимизация отдачи пластов и продление срока эксплуатации месторождения.

    Впервые в каспийских операциях BP будет применена инновационная технология безтрубного вмешательства BORIS, разработанная компанией Oceaneering International. Эта технология обеспечит эффективный контроль давления и раннее выявление возможностей для увеличения добычи, что позволит раскрыть дальнейший потенциал месторождения.

    Кроме того, впервые в регионе подводные работы будут выполняться не с полупогружной буровой установки, а с корабля, на который будет интегрирована система BORIS. Все операции будут проходить с борта судна "Ханкенди", выбранного в качестве основной технической платформы.

    BP уже подписала два крупных многомиллионных контракта с Oceaneering International и SLB (Schlumberger). Начало морских операций запланировано до конца 2025 года, завершение - к концу 2026 года.

    BP-Azerbaijan АЧГ Азери-Чираг-Гюнешли Каспийское море
    BP AÇG-də dərinsulu quyulara sualtı müdaxilə əməliyyatlarına başlayır

    Последние новости

    13:24

    Врач-онколог: В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы

    Здоровье
    13:14

    AYNA обновило 35% автобусного парка для междугородних перевозок из Баку

    Инфраструктура
    13:09

    Против 41 человека возбуждены уголовные дела после акции протеста в Гюмри

    В регионе
    13:04

    В Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция

    Милли Меджлис
    13:03
    Фото

    Второй Международный Симпозиум "Baku Steel Art" стартовал в Баку

    Бизнес
    13:01

    Завтра в Азербайджане ожидается до 27° тепла

    Экология
    12:50

    BP впервые применит систему BORIS на Каспии

    Энергетика
    12:43

    Объем транспортировки нефти по БТД через территорию Турции сократился более чем на 5%

    Энергетика
    12:41

    В России таможенники нашли чучело сиамского крокодила в багаже пассажирки

    Другие страны
    Лента новостей