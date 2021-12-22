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BP: В рамках проекта SWAP началось бурение второй разведочной скважины

BP: В рамках проекта SWAP началось бурение второй разведочной скважины Самоподъемная буровая установка "Сатти" переведена на перспективный участок Биби-Эйбат для бурения второй геологоразведочной скважины.
Энергетика
22 декабря 2021 г. 13:26
BP: В рамках проекта SWAP началось бурение второй разведочной скважины

Самоподъемная буровая установка "Сатти" переведена на перспективный участок Биби-Эйбат для бурения второй геологоразведочной скважины.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan - оператора проекта мелководной части Апшеронского полуострова (SWAP).

Сообщается, что первая разведочная скважина на месторождении Северный Хали пробурена в соответствии с первоначальным проектом и планом.

Бурение второй скважины началось 11 декабря и планируется завершить примерно через четыре месяца. Также ожидается, что бурение займет еще один месяц, чтобы собрать дополнительную информацию о коллекторе, если потребуется провести оценку.

Бурение второй разведочной скважины осуществляется на западном перспективном участке контрактной площади мелководья Абшерона на расстоянии около 1,5 км от берега, где глубина воды достигает около 7 метров. Планируется, что глубина скважины достигнет 4 400 метров.

BP является оператором проекта мелководной части Апшеронского полуострова и имеет долю участия 25% в соглашении о разделе добычи (HPBS). Другие партнеры: SOCAR - 50% и Лукойл-25 %.

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Версия на английском языке SWAP second exploration well drilling commenced
Версия на азербайджанском языке BP: SWAP layihəsi çərçivəsində ikinci kəşfiyyat quyusunun qazılmasına başlanılıb

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