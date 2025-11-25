BP: Тысячи баррелей нефти останутся в недрах, если проблема песка не будет решена

Для извлечения оставшихся запасов нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), оператором которого является BP, и их экспорта в Европу и другие рынки нужны современные технологии, инновационные подходы и методы.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.

"Например, проблема бурения более длинных горизонтальных скважин и проблема выноса песка из добывающих скважин должны быть решены именно за счет применения технологий. Спрос на технологии очень высок", - сказал он.

Кристофоли отметил, что недавно руководитель отдела технологий BP посетила Баку и была проинформирована об основных проблемах, с которыми BP-Azerbaijan сталкивается на Сангачальском терминале и на шельфе.

"Мы сообщили, что нам нужны более длинные горизонтальные скважины на АЧГ и технологии для их бурения. Проблема выноса песка также является серьезной. По нашим расчетам, именно из-за проблемы контроля за выносом песка 8 тыс. баррелей нефти в сутки могут оставаться под землей в следующем году без возможности их извлечения. Из-за этого и используются соответствующие технологии", - сказал Кристофоли.