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BP: Транспортировка нефти по БТД продолжается

BP: Транспортировка нефти по БТД продолжается Ситуация в порту Джейхан на Средиземноморском побережье Турции, где из-за сильного землетрясения 6 февраля приостановлена отправка танкеров с азербайджанской нефтью, доставляемой сюда нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), расценивается как форс-мажор.
Энергетика
8 февраля 2023 г. 17:57
BP: Транспортировка нефти по БТД продолжается

Ситуация в порту Джейхан на Средиземноморском побережье Турции, где из-за сильного землетрясения 6 февраля приостановлена отправка танкеров с азербайджанской нефтью, доставляемой сюда нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), расценивается как форс-мажор.

Об этом Report заявила представитель компании-оператора по добыче нефти на "Азери-Чираг-Гюнешли" и азербайджанского и грузинского участков нефтепровода БТД Тамам Баятлы.

По ее словам, участники рынка и грузоотправители уведомлены об этом уже со вчерашнего дня.

Как ранее сообщал Report, отгрузка нефти из Джейхана, где располагается терминал для экспорта азербайджанской нефти, была приостановлена компанией Botas International Limited (BIL), являющейся оператором турецкого участка БТД и терминала в Джейхане. По словам Т. Баятлы, оператор ведет оценку ситуации и должен сообщить BP и партнерам о возможности продолжать операции по танкерной отгрузке нефти из Джейхана.

По словам представителя BP, пока компания продолжает прокачку нефти по нефтепроводу БТД с Сангачальского терминала в Баку. Нефть доставляется в Джейхан и наполняется в имеющиеся здесь цистерны для хранения.

В порту Джейхан имеются 7 цистерн для хранения нефти каждая емкостью 1 млн баррелей. По словам Т.Баятлы, в настоящий момент имеются возможности для хранения нефти, экспорт по БТД продолжается.

Суточная пропускная способности линии составляет 1,2 млн баррелей. По БТД с отгрузкой из Джейхана осуществляется экспорт нефти также другого происхождения, в частности из Казахстана.

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