BP: Строительные работы по СЭС "Шафаг" продвигаются по графику

Строительные работы по проекту СЭС "Шафаг" в Джебраиле продвигаются в соответствии с графиком.

Об этом Report сообщили в BP-Azerbaijan.

После принятия окончательного инвестиционного решения по проекту в июне 2025 года были подписаны два ключевых контракта.

Один из них - контракт на инжиниринг, снабжение и строительство стоимостью около 117 млн долларов США, заключенный с компаниями Intec и Complant. Документ предусматривает выполнение полного комплекса работ по проектированию, снабжению и строительству, а также эксплуатацию и техническое обслуживание объекта в течение первых двух лет. Подготовительные работы на площадке уже завершены, сейчас продолжаются земляные работы и строительство внутренних дорог.

Второй контракт - на поставку модулей общей стоимостью свыше 29 млн долларов США, предусматривающий поставку солнечных панелей. Он был заключен с компанией Trina Solar (Schweiz) AG. Работы по контракту уже начались: первые партии панелей были успешно доставлены на объект в августе 2025 года.

Директор компании Shafag (Jabrayil) Solar Limited (SJSL) Колин Аллан: "Мы очень рады, что проект СЭС "Шафаг", который мы реализуем вместе с нашими партнерами SOCAR Green и ABİF, а также в сотрудничестве с многочисленными заинтересованными сторонами, успешно продвигается".

"Мы особенно рады обнаружению исторического археологического памятника в северной части проектной территории во время проведения земляных работ. Находка представляет собой открытое неогороженное поселение, предположительно относящееся к бронзовому и раннему железному векам. На участке выявлены фрагменты мельничных камней, керамические осколки (кувшины, сосуды, котлы для приготовления пищи), а также строительные конструкции, сложенные из речных камней. Мы тесно сотрудничаем со специалистами Института археологии и антропологии Азербайджана для оценки исторической ценности и научного значения обнаруженных артефактов", - добавил он.

Планируется, что строительные работы по проекту продолжатся до середины 2027 года. Особое внимание будет уделяться максимальному использованию местных ресурсов при выполнении этих работ. Ожидается, что в пиковый период строительства по проекту будет создано около 400 рабочих мест.