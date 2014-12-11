​BP готовится к сокращениям в Азербайджане

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Компания BP планирует сократить рабочие места в США, Великобритании, Азербайджане и Германии в связи с резким снижением цен на нефть. Как сообщает Report, об этом газете "The Guardian" заявил исполнительный директор компании Боб Дадл (Bob Dudley). По его словам, BP потратит 1 миллиард долларов на вынужденное сокращение сотен рабочих мест в наступающем году, вызванное резким снижением цен на нефть: "В данный момент мы больше сосредоточены на бизнес-целях, однако мы не уделяем меньше внимания вопросам безопасности и ответственности. Нашей целью является сделать BP сильнее и более конкурентоспособной".

Он также отметил, что сокращения коснутся представительства BP в США, Великобритании, Азербайджане и Германии, однако "маловероятно, что они затронут работников на платформах".

Напомним, что накануне нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на мировом рынке подешевела на 4,73% и составила 60,94 доллар/баррель, а цена нефти марки Brent упала на 4,05% и составила 64,24 доллар/баррель.