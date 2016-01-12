​BP сокращает количество персонала в Азербайджане

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Британская нефтегазодобывающая компания BP сообщила сегодня, что в ближайшие два года будут сокращены около 4 тыс. рабочих мест в подразделении по разведке и добыче по всему миру.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

На эти сокращения компания вынуждена идти из-за низких цен на нефть.

Как отмечается в заявлении BP, сокращения затронут рабочие места в сфере разведки и добычи в таких регионах, как Ангола, Азербайджан, а также в Мексиканском заливе и Северном море. Всего будет сокращено около 4 тыс. из 24 тыс. рабочих мест в этом подразделении. Сокращения будут проводиться в течение двух лет до декабря 2017 года.

Главная причина этого шага, как отмечает компания, заключается в низких ценах на нефть, страдающих от слабого спроса на это сырье в мире, сильного доллара и переизбытка запасов.