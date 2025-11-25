Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    BP: С АЧГ добыто около половины извлекаемых запасов

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 15:39
    BP: С АЧГ добыто около половины извлекаемых запасов

    С блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, на сегодняшний день добыто около половины извлекаемых запасов.

    Как передает Report, об этом сообщил менеджер по разработке участка АЧГ компании BP Афган Гусейнов на Каспийской технической конференции SPE в Баку.

    По его словам, одна из основных целей партнерства с BP - предотвратить снижение добычи на месторождении.

    В качестве примера Гусейнов упомянул крупнейшие инвестиции в сейсморазведку в Каспийском бассейне.

    По его словам, в глобальном масштабе, за исключением нескольких регионов, основная часть стоимости в нефтяной отрасли формируется за счет базовой добычи: "На АЧГ 95% стоимости приходится на базовую добычу. Поэтому крайне важно, чтобы добывающие скважины были в достаточной степени обеспечены нагнетательными мощностями".

    Представитель BP назвал бурение горизонтальных скважин одним из важнейших достижений в данной сфере на сегодняшний день.

    "По нашим расчетам, для поддержания стабильной добычи в условиях истощения резервуаров и сокращения площади разрабатываемых участков нам необходимо ежегодно осваивать на 30% больше резервуаров", - добавил Гусейнов.

    BP: AÇG-də çıxarıla bilən ehtiyatların yarısı hasil olunub
    BP: Half of recoverable reserves at Azerbaijan's ACG extracted

