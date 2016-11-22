BP: Работы в рамках "Шахдениз-2" ведутся ускоренными темпами

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Работы в рамках второй фазы разработки азербайджанского газового месторождения "Шахдениз" ведутся ускоренными темпами.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил глава BP Turkey Мик Стамп.

По его словам, проект реализован уже на 80%. "Наша цель - в 2018 году начать поставки газа с "Шахдениз-2" в Турцию, а в начале 2020 года - в Европу. Кроме того, мы намерены завершить реализацию проекта в установленный срок", - сказал Стамп.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу станут возможны по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шахдениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 млрд. кубических метров газа в год. Около 6 млрд. кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.