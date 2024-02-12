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BP: Работы по проекту ACE завершены на 97%

BP: Работы по проекту ACE завершены на 97% Работы по проекту "Центральный Восточный Азери" (Azeri Central East - ACE) на блоке месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, к концу прошлого года были завершены на 97%.
Энергетика
12 февраля 2024 г. 14:32
BP: Работы по проекту ACE завершены на 97%

Работы по проекту "Центральный Восточный Азери" (Azeri Central East - ACE) на блоке месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, к концу прошлого года были завершены на 97%.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной оператором блока месторождений - компанией BP-Azerbaijan совместно с партнерами по итогам 2023 года.

Отмечается, что работы и приготовления, необходимые для начала добычи на ACE в начале этого года, ведутся в соответствии с графиком.

В 2023 году опорный блок платформы ACE был отправлен в море с Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева и установлен на своем постоянном месте на глубине 137 метров в районе месторождения АЧГ. Эта установка была полностью проверена в ходе эксплуатационных испытаний до выхода в море 16 марта прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке BP: “ACE layihəsi üzrə işlər ümumilikdə 97 % tamamlanıb”

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