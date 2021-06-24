BP продолжит добычу углеводородов в ближайшие десятилетия

В условиях роста нефтяных цен BP будет получать прибыль даже при сокращении производства в рамках энергетического перехода

BP продолжит добычу углеводородов в ближайшие десятилетия.

Как передает Report, об этом заявил накануне генеральный директор компании Бернард Луни в интервью агентству Reuters. Он также подчеркнул, что в условиях роста нефтяных цен BP будет получать прибыль даже при сокращении производства в рамках энергетического перехода.

По словам Луни, наблюдавшийся в последнее время рост цен на нефть, которые 22 июня превысили отметку в 75 долларов США за баррель, скорее всего, продолжится.

«Существует большая вероятность, что текущий уровень цен сохранится в ближайшие годы, и если это будет так, это очень хорошо для нашей стратегии», — подчеркнул он.

Луни отметил, что высокие цены на нефть означают, что BP сможет выручить больше средств от продажи своих активов и направить их на развитие своего бизнеса в области возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных технологий.

Инвесторы высказывали опасения по поводу того, что компания может пропустить нефтяное ралли из-за своих планов сократить добычу на 40% и нарастить ВИЭ-генерацию в 20 раз к 2030 году.

«По мере того, как [акционеры компании] стали понимать, что мы собираемся заниматься углеводородным бизнесом еще несколько десятилетий, это беспокойство немного ослабло», — отметил глава BP.

Отметим, что на фоне роста нефтяных котировок об успешных итогах I квартала текущего года сообщили такие нефтяные гиганты, как Total, Royal Dutch Shell, Equinor.