BP продала 25% доли в геологоразведочном проекте мелководного Абшерона

BP договорилась о продаже компании LukOil 25% своей доли участия в геологоразведочном проекте "Мелководная часть Апшеронского полуострова (SWAP)" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

BP договорилась о продаже компании LukOil 25% своей доли участия в геологоразведочном проекте "Мелководная часть Апшеронского полуострова (SWAP)" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan.

После закрытия сделки ВР останется оператором проекта с 25%-ой долей участия. По завершении сделки в проекте SWAP доли будут распределены следующим образом: SOCAR – 50%, BP и LukOil – по 25% соответственно. Закрытие сделки ожидается до конца 2021 года после получения одобрения правительства Азербайджана.

"Мы рады приветствовать LukOil в качестве нового партнера по проекту SWAP в продолжение наших плодотворных отношений по проекту "Шахдениз". Надеемся на тесное сотрудничество с LukOil и SOCAR по программе геологоразведочных работ, которая в случае успеха принесет пользу и Азербайджану, и нашему партнерству", - сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.​

"Вхождение в совместный с ВР и SOCAR проект отвечает национальным интересам России и Азербайджана по развитию международного сотрудничества в сфере энергетики. Уверен, что накопленный научно-технический потенциал партнеров-участников даст дополнительный импульс освоению потенциально перспективного участка на мелководье Абшеронского архипелага", - отметил президент LukOil Вагит Алекперов.

Соглашение о совместной разведке и разработке морского блока SWAP, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, был подписан между BP и SOCAR в декабре 2014 года в Баку и ратифицировано Милли Меджлисом в 2015 году. Бурение первой разведочной скважины на мелководье вокруг Абшеронского полуострова на структуре "Северный Хали" начато 16 августа и продлится предположительно два с половиной месяца. Ее глубина составит 2 424 метра, по достижении которых полученные данные будут проанализированы. При положительных результатах анализа для их подтверждения скважина будет протестирована.

Территория SWAP простирается вдоль границ Каспийского бассейна к югу от Абшеронского полуострова. Глубина воды в этом районе колеблется до 40 метров, а глубина потенциально продуктивных пластов находится в пределах 2 000-5 000 метров. На контрактной площади в 2016 году была реализована 3D (трехмерная) программа сейсмических исследований.