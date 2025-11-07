Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    BP приостановит сбор сейсмоданных на АЧГ на период исследований по проекту "Карабах"

    Энергетика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:41
    BP приостановит сбор сейсмоданных на АЧГ на период исследований по проекту Карабах

    Компания BP-Azerbaijan не будет проводить сбор сейсмических данных на контрактной площади "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) в период проведения сейсморазведки на месторождении "Карабах" в Каспийском море.

    Как сообщает Report, об этом заявила представитель компании Ульвия Сеидмамедова на онлайн-встрече с целью обсуждения документа по Оценке воздействия на окружающую среду программы сейсмических исследований в рамках проекта "Карабах".

    По ее словам, планируется проведение ряда сейсморазведочных исследований на контрактных площадях "Ашрафи-Дан Улдузу", "Айпара", "Азери-Чыраг-Гюнешли" и "Шахдениз".

    "Сбор сейсмических данных на контрактной площади АЧГ не планируется осуществлять в период исследования проекта "Карабах". Поскольку контрактная площадь "Шахдениз" расположена на более дальнем расстоянии от сейсмической исследовательской зоны "Карабах", дополнительное воздействие подводного звука на морскую фауну считается малозначительным", - сказала Сеидмамедова.

    Как сообщалось, с 20 января 2024 года BP начала реализацию программы четырехмерной (4D) сейсморазведки на АЧГ. Эта программа направлена на оптимизацию разработки месторождений и представляет собой крупнейший в мире проект BP по сбору сейсмических данных с точки зрения площади, стоимости и сроков. Основная задача программы – детальное изучение продуктивных пластов "Балаханы" и "Фасиля" на блоке АЧГ, что позволит улучшить понимание их архитектуры и динамики межфазных контактов.

    BP: AÇG-də seysmik məlumatların toplanması "Qarabağ" yatağının tədqiqatı dövründə aparılmayacaq

