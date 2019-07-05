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BP представит правительству Азербайджана коммерческие предложения по альтернативной энергетике

​BP представит правительству коммерческие предложения по альтернативно

BP представит правительству Азербайджана коммерческие предложения по альтернативным и возобновляемым источникам энергии до конца следующей недели.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли.

"В рамках подписанного меморандума о взаимопонимании до конца следующей недели министерству энергетики официально будет представлено коммерческое предложение по производству альтернативной и возобновляемой энергии. Предложения будут рассмотрены, затем начнутся обсуждения", - сказал он.

Он отметил, что предложения касаются солнечной и ветровой энергии.

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