BP подписала три новых контракта по проекту компрессорной станции "Шахдениз"

Консорциум "Шахдениз" подписал три крупных контракта на морские работы в рамках проекта строительства компрессорной станции на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" (Shah Deniz Compression, SDC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan, являющейся техническим оператором проекта "Шахдениз".

Согласно информации, эти контракты общей стоимостью около 700 млн долларов США были переданы совместному предприятию Saipem/BOS Shelf.

Объем работ по контрактам включает в себя полную транспортировку и установку 19 000-тонной платформы, проектирование, поставку, строительство и монтаж подводных сооружений, предназначенных для соединения платформы SDC с существующей инфраструктурой "Шахдениз", включая новые подводные трубопроводы общей длиной около 26 километров.

Все наземные строительные работы будут осуществляться на Бакинском заводе глубоководных оснований, которым управляет компания BOS Shelf. Строительно-монтажные работы на шельфе будут выполняться судном для подводного строительства "Ханкенди", принадлежащим консорциуму "Шахдениз", и трубоукладчиком "Исрафил Гусейнов", принадлежащем ASCO.

Контракт стоимостью более 29 млн долларов США предусматривает поставку солнечных панелей и был передан компании Trina Solar (Schweiz) AG. Работы уже начаты, а первые панели успешно доставлены на объект в августе 2025 года.

По плану, работы на шельфе начнутся в третьем квартале 2026 года с установки морских опор и будут завершены в 2029 году.

Стоимость проекта SDС составляет 2,9 млрд долларов США. Ожидается, что в рамках проекта с месторождения "Шахдениз" будет добыто и экспортировано дополнительно 50 млрд кубометров газа и 25 млн баррелей конденсата.