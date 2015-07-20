​BP подписал контракт стоимостью 523 млн. долларов по привлечению буровой установки на месторождении "Шахдениз"

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Контракт между BP и датской Maersk Drilling по привлечению полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева продлен еще на 5 лет. Как сообщает Report, контракт предусматривает продолжение деятельности буровой установки на месторождении "Шахдениз" до мая 2021 года.

По информации, подписанный ранее контракт между BP и Maersk Drilling должен был утратить силу в мае 2016 года. Стоимость контракта составляет 523 млн. долларов.

Исполнительный директор Maersk Drilling Клаус Хеммингзен (Claus V. Hemmingsen) отметил, что этот контракт создаст условия для достижения ими новых успехов.

Отметим, что месторождение "Шахдениз" находится в 70 км к юго-востоку от Баку. Объем добычи с месторождения составляет 50 тысяч баррелей нефти в сутки, а также 10 млрд. кубических футов (приблизительно 2,8 млрд. кубометров) газового конденсата в год. Запасы газового конденсата "Шахдениз" равны 40 трлн. кубических футов (приблизительно 1,2 трлн. кубометров).

Напомним, что в консорциум по разработке месторождения "Шахдениз" входят BP (28,8%), TPAO (19%), SOCAR (16,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%) и NIOC (10%).