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BP планирует пробурить 19 скважин на АЧГ в 2025 году

BP планирует пробурить 19 скважин на АЧГ в 2025 году Компания BP в 2025 году намерена пробурить 19 скважин на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).
Энергетика
6 февраля 2025 г. 10:10
BP планирует пробурить 19 скважин на АЧГ в 2025 году

Компания BP в 2025 году намерена пробурить 19 скважин на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент компании по скважинам в регионе Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Рассел Моррис в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

"В 2024 году мы планировали пробурить 18 скважин, но в итоге пробурили 19. В 2025 году рассчитываем на такой же объем. Мы продолжаем работать над повышением эффективности бурения на платформах", - заявил Моррис.

По его словам, BP активно использует современные технологии для повышения продуктивности скважин.

"Все зависит от проникновения в пласт. Технологии должны быть рентабельными и эффективными, чтобы обеспечить максимальное извлечение нефти. Мы также активно бурим горизонтальные скважины, что позволяет увеличить зону вскрытия пласта и повысить эффективность", - отметил он.

Одним из перспективных направлений Р.Моррис назвал многозабойные скважины (multilaterals). В 2025 году компания планирует пробурить такую скважину с платформы Западный Азери, а в 2026 году - еще одну, что позволит максимально вскрыть продуктивные горизонты.

"С точки зрения технологий нас ждет интересная работа. Это отличное время для деятельности не только на пространстве AGT, но и во всем Каспийском регионе", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке BP bu il AÇG-də 19 quyu qazmağı planlaşdırır

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