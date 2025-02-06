BP планирует пробурить 19 скважин на АЧГ в 2025 году

Компания BP в 2025 году намерена пробурить 19 скважин на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Компания BP в 2025 году намерена пробурить 19 скважин на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент компании по скважинам в регионе Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Рассел Моррис в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

"В 2024 году мы планировали пробурить 18 скважин, но в итоге пробурили 19. В 2025 году рассчитываем на такой же объем. Мы продолжаем работать над повышением эффективности бурения на платформах", - заявил Моррис.

По его словам, BP активно использует современные технологии для повышения продуктивности скважин.

"Все зависит от проникновения в пласт. Технологии должны быть рентабельными и эффективными, чтобы обеспечить максимальное извлечение нефти. Мы также активно бурим горизонтальные скважины, что позволяет увеличить зону вскрытия пласта и повысить эффективность", - отметил он.

Одним из перспективных направлений Р.Моррис назвал многозабойные скважины (multilaterals). В 2025 году компания планирует пробурить такую скважину с платформы Западный Азери, а в 2026 году - еще одну, что позволит максимально вскрыть продуктивные горизонты.

"С точки зрения технологий нас ждет интересная работа. Это отличное время для деятельности не только на пространстве AGT, но и во всем Каспийском регионе", - добавил он.