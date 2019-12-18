​BP отремонтирует платформы на АЧГ и "Шахдениз" в следующем году

В следующем году BP проведет плановый ремонт на платформах газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал вице-президент BP-Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли.

По его словам, ремонтные работы на месторождении "Шахдениз" будут проводиться на платформе "Альфа", а ее запланированная приостановка ожидается во второй половине следующего года.

Ремонтные работы на блоке АЧГ будут проводиться на платформе "Чираг", они также запланированы на вторую половину следующего года.

"Период простоя платформ будет зависеть от объема работ", - добавил Асланбейли.