    BP огласила дату начало сейсморазведки на месторождении "Карабах"

    Энергетика
    • 20 октября, 2025
    • 09:51
    BP огласила дату начало сейсморазведки на месторождении Карабах

    Первого декабря планируется начать сейсмические исследования на месторождении "Карабах".

    Как сообщает Report со ссылкой на "BP-Азербайджан", программа сейсмических исследований месторождения включает сейсморазведку с использованием донных узлов (Ocean Bottom Node, OBN), а также сейсмическую съемку высокого (HR) и сверхвысокого (UHR) разрешения.

    Продолжительность работ составляет до 3,5 месяцев. Работы будут проводиться на глубинах от 140 до 200 метров.

    Съемка HR/UHR запланирована на март-апрель 2026 года, продолжительностью до 45 дней.

    Отметим, что BP является оператором по рисковому сервисному соглашению, связанному с разработкой месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Ожидается, что OBN-сейсморазведка поможет глубже понять строение пласта, поддержит планирование бурения и оптимизацию стратегий разработки месторождения. Сейсмическая съемка HR/UHR призвана содействовать выявлению геологических опасностей, которые могут повлиять на целостность скважин, а также подповерхностных рисков, способных отразиться на безопасном монтаже платформы и другой инфраструктуры.

    Для OBN-съемки месторождения "Карабах" предполагается, что судно "Губа" будет использоваться для размещения донных сейсмодатчиков, а судно "Муровдаг"- в качестве источника сейсмических сигналов.

    Программа сейсморазведки будет включать мобилизацию судов, установку приемников и источников сейсмических сигналов, сбор данных (основной этап программы), извлечение оборудования и демобилизацию.

    Напомним, что 3 июня 2025 года, в рамках Бакинской энергетической недели, BP подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) соглашения о приобретении долей в двух проектах.

    Первый проект - это месторождение "Карабах", расположенное в 120 км к востоку от Баку и в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. Второй - перспективный блок Ашрафи–Дан Улдузу–Айпара (ADUA), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

    В каждом из этих проектов BP приобрела у SOCAR по 35% участия, оставшиеся 65% остались у азербайджанской госкомпании. BP будет выступать оператором обоих проектов.

    По предварительным оценкам, геологические запасы нефти на месторождении "Карабах" превышают 60 млн тонн, из которых извлекаемыми считаются 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

    Согласно данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пиковая добыча на шельфовом нефтяном месторождении "Карабах" составит 7,5 млн баррелей в сутки.

    Согласно расчетам, основанным на данных агентства, годовой объем добычи на месторождении на пике превысит 2,7 млрд баррелей.

    Азербайджан месторождение "Карабах" British Petroleum (BP)
