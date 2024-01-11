BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ

Бурение первой скважины для добычи газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) запланировано в этом году.

Бурение первой скважины для добычи газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) запланировано в этом году.

Об этом Report заявила начальник отдела по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

По ее словам, BP и партнеры компании знали о наличии запасов газа в нижних слоях эксплуатируемых нефтяных пластов блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

"Нам необходимо было уточнить, дополнить и оценить имеющиеся данные. С этой целью в феврале 2023 года мы начали бурение оценочной скважины, которое длилось три месяца", - сказала она.

Баятлы отметила, что после завершения буровых работ в апреле собранные данные были направлены на анализ в лаборатории: "Как мы и ожидали, наличие запасов газа было подтверждено. Однако дополнительные данные и результаты должны быть серьезно проанализированы, и этот процесс сейчас продолжается".

Представитель BP назвала результаты исследований обнадеживающими и хорошими. "В этом году планируется пробурить первую скважину для извлечения запасов газа в глубоких пластах на блоке АЧГ. Сейчас ведутся работы по планированию бурения скважины", - сказала она.