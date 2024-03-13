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BP объявила о планах долгосрочного партнерства с Азербайджаном

BP объявила о планах долгосрочного партнерства с Азербайджаном Главный исполнительный директор BP Мюррей Окинклосс находится с двухдневным визитом в Азербайджане.
Энергетика
13 марта 2024 г. 15:35
BP объявила о планах долгосрочного партнерства с Азербайджаном

Главный исполнительный директор BP Мюррей Окинклосс находится с двухдневным визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на BP, в этой поездке М.Окинклосса сопровождает исполнительный вице-президент компании по добыче и операциям Гордон Биррелл.

В рамках визита сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора BP Мюррея Окинклосса. На встрече рассмотрены основные направления деятельности BP в регионе. М.Окинклосс вновь подчеркнул приверженность компании BP своим обязательствам по отношению к Азербайджану. Он также представил планы компании по развитию долгосрочного партнерства и выразил намерение BP искать низкоуглеродные энергетические решения и новые возможности сотрудничества для поддержки энергетического перехода в стране.

М.Окинклосс также встретился с министром экономики Микаилом Джаббаровым и президентом Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшаном Наджафом, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с работой над проектами, операторами которых в Азербайджане является BP.

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Версия на английском языке bp CEO shares company’s plans for long-term partnership with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BP Azərbaycanla uzunmüddətli tərəfdaşlıq planlarını açıqlayıb

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