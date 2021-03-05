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BP назначила нового старшего вице-президента

BP назначила нового старшего вице-президента Питер Мазер покинет компанию в конце этого года
Энергетика
5 марта 2021 г. 19:54
BP назначила нового старшего вице-президента

BP объявила, что глава британского отделения BP и старший вице-президент по Европе Питер Мазер покинет компанию в конце этого года. Его место в мае займет Луиза Кингхэм, возглавляющая Энергетический институт.

Как передает Report со ссылкой на petrolplaza, Питер был главой британского национального и регионального отделения BP по Европе с 2010 года. Он основал подразделение BP по новым регионам, городам и решениям в Великобритании и континентальной Европе. После ухода из компании Питер продолжит исполнять обязанности неисполнительного председателя наблюдательного совета BP Europe.

«Нам очень повезло иметь такого квалифицированного преемника Питера на этой ключевой роли. Опыт Луизы в государственной политике, антикризисном менеджменте и взаимодействии с заинтересованными сторонами … делает ее идеальной [кандидатурой] для содействия продвижению программы преобразований BP», — сказал Уильям Лин, исполнительный вице-президент компании по регионам, городам и решениям.

Отметим, что Энергетический институт (Energy Institute, EI) был основан в 2003 году в результате слияния Института нефти (Institute of Oil, основанный в 1913 году). Его членами являются 20 тыс. специалистов и 200 компаний, работающих в различных сферах энергетической промышленности. Головной офис EI расположен в Лондоне.

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