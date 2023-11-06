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BP начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в Северном море

BP начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в Северном море Британская BP Plc начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в британской части Северного моря.
Энергетика
6 ноября 2023 г. 14:11
BP начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в Северном море

Британская BP Plc начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в британской части Северного моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе компании.

Партнерами BP по этому проекту являются Neptune Energy и японская JAPEX.

Месторождение, разработкой которого занималась Neptune Energy, подключено к центральному пункту подготовки и перекачки нефти действующего уже 25 лет интегрированного проекта BP в Северном море Eastern Trough Area Project (ETAP). Таким образом, для запуска Seagull компания задействовала часть действующей подводной инфраструктуры.

Seagull является первым месторождением за последние 20 лет, подключенным к ETAP, отмечается в пресс-релизе.

Объем добычи на месторождении Seagull при пиковой загрузке мощностей может достигать 50 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

BP принадлежит 50%-я доля в Seagull, Neptune Energy владеет 35% проекта, JAPEX - 15%.

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