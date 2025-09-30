BP может оказать поддержку начинающим компаниям в области работы с метаном

British Petroleum как компания с многолетним опытом работы с метаном может оказать поддержку другим национальным нефтяным компаниям, находящимся в начале пути.

Как передает Report, об этом заявил менеджер BP по метановому газу Сонна Саттиамурти во второй день Бакинской недели климатических действий у (BCAW2025).

По его словам, для этой цели реализуются проекты со Всемирным банком и другими международными инициативами.

Он отметил, что BP является членом организации "Нефтегазовая климатическая инициатива" (Oil and Gas Climate Initiative - OGCI), но не принимает свои решения напрямую в связи с этими структурами.

"Компания принимает основные решения с учетом ценности и оценивает различные инициативы по нескольким направлениям. Первое - это выгода от присоединения к операциям BP и сотрудничества с компаниями-партнерами или международными организациями. В OGCI уже 10-11 лет проводится бенчмаркинг и обмен опытом", - сказал он.

Представитель BP отметил, что еще одно направление связано с инициативами, которые могут помочь повысить производительность в совместных предприятиях, где компания не является оператором: "В этой области значительную роль играют такие инициативы, как Нефтегазовое метановое партнерство (OMP), которые полезны для сотрудничества с партнерами".