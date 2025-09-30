Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    BP может оказать поддержку начинающим компаниям в области работы с метаном

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 18:20
    BP может оказать поддержку начинающим компаниям в области работы с метаном

    British Petroleum как компания с многолетним опытом работы с метаном может оказать поддержку другим национальным нефтяным компаниям, находящимся в начале пути.

    Как передает Report, об этом заявил менеджер BP по метановому газу Сонна Саттиамурти во второй день Бакинской недели климатических действий у (BCAW2025).

    По его словам, для этой цели реализуются проекты со Всемирным банком и другими международными инициативами.

    Он отметил, что BP является членом организации "Нефтегазовая климатическая инициатива" (Oil and Gas Climate Initiative - OGCI), но не принимает свои решения напрямую в связи с этими структурами.

    "Компания принимает основные решения с учетом ценности и оценивает различные инициативы по нескольким направлениям. Первое - это выгода от присоединения к операциям BP и сотрудничества с компаниями-партнерами или международными организациями. В OGCI уже 10-11 лет проводится бенчмаркинг и обмен опытом", - сказал он.

    Представитель BP отметил, что еще одно направление связано с инициативами, которые могут помочь повысить производительность в совместных предприятиях, где компания не является оператором: "В этой области значительную роль играют такие инициативы, как Нефтегазовое метановое партнерство (OMP), которые полезны для сотрудничества с партнерами".

    British Petroleum (BP) BCAW2025 Сонна Саттиамурти
    BP metan sahəsində yeni başlayan şirkətlərə dəstək verə bilər
    BP ready to support national oil firms in methane reduction efforts

    Последние новости

    19:46

    Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

    Энергетика
    19:44

    Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:42
    Фото

    Азербайджан и Польша обсудили межпарламентское сотрудничество

    Милли Меджлис
    19:38

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия являются настоящими стратегическими партнерами

    Внешняя политика
    19:34

    CBS: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа по сектору Газа

    Другие страны
    19:27
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:24
    Фото

    В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 140-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли

    Другие
    19:18
    Фото

    Trendyol - партнер по электронной коммерции Инновационного саммита "INMerge"

    Бизнес
    19:10

    В Ереване при взрыве в цехе пострадали четыре человека

    В регионе
    Лента новостей