    BP metan sahəsində yeni başlayan şirkətlərə dəstək verə bilər

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2025
    • 17:28
    BP metan sahəsində yeni başlayan şirkətlərə dəstək verə bilər

    BP metan sahəsində uzun müddətli təcrübəyə malik şirkət olaraq, yolun əvvəlində olan digər şirkətlərə və milli neft şirkətlərinə dəstək verə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin metan qazı üzrə meneceri Sonna Sattiamurti "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) 2-ci günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu məqsədlə Dünya Bankı və digər beynəlxalq təşəbbüslərlə layihələr həyata keçirilir.

    O qeyd edib ki, BP "Oil and Gas Climate Initiative" "Neft və Qaz İqlim Təşəbbüsü" təşkilatının (Oil and Gas Climate Initiative - OGCI) üzvüdür, lakin qərarlarını birbaşa bu qurumlara bağlı olaraq vermir: "Şirkət əsas qərarlarını dəyəri nəzərə alaraq verir və müxtəlif təşəbbüsləri üç istiqamətdə qiymətləndirir: "Birincisi, BP-nin əməliyyatlarına qoşulmaq və həmkar şirkətlər, yaxud beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etməkdən gələn faydadır. OGCI-də 10-11 ildir ki, bençmark və təcrübə paylaşımı aparılır".

    BP nümayəndəsi bildirib ki, ikincisi, şirkətin qeyri-işlədiyi ortaq müəssisələrdə performansı artırmağa kömək edə biləcək təşəbbüslərlə bağlıdır: "Bu sahədə Neft və Qaz Metan Tərəfdaşlığı (OMP) kimi təşəbbüslər əhəmiyyətli rol oynayır və tərəfdaşlarla əməkdaşlıq üçün faydalıdır".

