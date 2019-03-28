Вице-президент BP: К ЮГК технически возможно подключить другие источники газа - ЭКСКЛЮЗИВ

"США всегда поддерживали проект строительства Транскаспийского газопровода, который призван транспортировать туркменский газ в Европу через территорию Азербайджана, и являются сторонником проекта. BP же всегда заявлял, что Южный газовый коридор обладает техническими возможностями для подключения газа из других источников. Мы всегда готовы рассмотреть экономические и коммерческие стороны вопроса".

Об этом заявил Report вице-президент BP-Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли.

По его словам, BP заинтересован в работе с партнерами: "BP имеет долю в Южном газовом коридоре. Думаю, что должны проводиться отдельные переговоры по всем трем сегментам Южного газового коридора (Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP), и существуют члены консорциума, структуры, операционные компании, которые принимают решение по этому вопросу. Данные вопросы необходимо обсудить в соответствии с ними" , - сказал он.

Представитель компании отметил, что у BP нет причин возражать против присоединения к проекту третьих сторон: "Трубопроводы строятся так, чтобы в дальнейшем рассчитывать на увеличение их пропускной способности, принятие дополнительных объемов. Но пока ни одно государство или компания не проявляет особого интереса к Транскаспийскому газопроводу, обсуждать нечего. Будучи BP, мы всегда готовы провести экономическую и коммерческую оценку предложения любой компании, готовой присоединиться к Южному газовому коридору".